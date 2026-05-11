Το Γύθειο, η «Γη των θεών», κατά τον Παυσανία, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της Πελοποννήσου, με μια διαχρονική γοητεία. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν χτιζόταν η πόλη, ο Ηρακλής συγκρούστηκε με τον Απόλλωνα, χωρίς κανείς από τους δύο να αναδεικνύεται νικητής. Έτσι, αντί για Ηρακλεία ή Απολλωνία, η πόλη ονομάστηκε «Γη των θεών» για να τιμώνται και οι δύο.

Το Γύθειο, λοιπόν, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ιδανικούς προορισμούς για μια ανοιξιάτικη απόδραση, μπορεί να γίνει και η βάση σας για μια εξερεύνηση της λακωνικής γης. Η κλασική βόλτα σε αυτό είναι στην προκυμαία, ενώ τα στενά γραφικά σοκάκια με τα πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν τον επισκέπτη στην «ενδοχώρα», ανάμεσα σε παραδοσιακά σπίτια με ολάνθιστες αυλές. Εδώ, βρίσκεται και το Παρθεναγωγείο, το οποίο χτίστηκε το 1886 με υπογραφή του Ερνστ Τσίλλερ. Από τα τελευταία σπίτια αρχίζει το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του, όπου υπάρχει ένα όμορφο μικρό εκκλησάκι, με μαγευτική θέα. Αξίζει να ακολουθήσετε τη διαδρομή.

Ανάμεσα στα αξιοθέατα ξεχωρίζει ο Φάρος που χτίστηκε το 1837 κι έχει ύψος 23 μέτρα, καθώς και ο πέτρινος Πύργος του Τζανετάκη Γρηγοράκη, του τρίτου Μπέη της Μάνης, που χτίστηκε στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας. Ακριβώς απέναντι από το Γύθειο βρίσκεται το λιλιπούτειο νησάκι, Κρανάη ή Μαραθονήσι. Σύμφωνα με τον Όμηρο, σε αυτό βρήκαν κρησφύγετο ο Πάρις και η ωραία Ελένη μετά την αρπαγή της από τον βασιλιά Μενέλαο και μέχρι να φύγουν για την Τροία. Μάλιστα, λέγεται ότι την ονομασία Κρανάη την πήρε από το κράνος που ξέχασε εκεί ο Πάρης κατά την αποχώρησή τους από το νησάκι. Σε αυτό μπορείς να περάσεις με μία μικρή γέφυρα. Εκεί, θα έχεις την ευκαιρία να θαυμάσεις έναν από τους παλαιότερους φάρους της Ελλάδας, με ύψος 23 μέτρα. Στο Μαραθονήσι βρίσκεται και ο επιβλητικός πύργος Τζανετάκη, αλλά και το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου.

Μόλις 4 χλμ. μακριά από το Γύθειο, βρίσκεται το ναυάγιο του πλοίου «Δημήτριος», που ναυπηγήθηκε το 1950 και αποτελεί τουριστική ατραξιόν. Είναι γνωστό και ως «πλοίο – φάντασμα», ενώ είναι πολλές οι ιστορίες και οι μύθοι που το ακολουθούν από τον Δεκέμβριο του 1981, οπότε και βρέθηκε ακινητοποιημένο στην περιοχή. Η μία από αυτές κάνει λόγο για παράνομο τσιγαράδικο, η δεύτερη θέλει το πλοίο να έκανε λαθρεμπόριο μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, ενώ η τρίτη κάνει λόγο για ένα πλοίο-φάντασμα με άγνωστο ιδιοκτήτη. Η παραλία είναι γνωστή και ως τόπος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα.

