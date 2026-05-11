Στη σκιά των πιο κοσμοπολίτικων γειτόνων της, η Castellón de la Plana αποκαλύπτεται σαν ένα από τα πιο αυθεντικά μυστικά της μεσογειακής Ισπανίας. Ένα μέρος όπου η καθημερινότητα κυλά αργά, με άρωμα πορτοκαλιών και θαλασσινής αύρας.

Χτισμένη στην εύφορη πεδιάδα «La Plana», ανάμεσα στη θάλασσα και τα χαμηλά βουνά της ενδοχώρας, η πόλη «γεννήθηκε» τον 13ο αιώνα, όταν οι κάτοικοι μετακινήθηκαν από τα ορεινά προς τα παράλια με βασιλική άδεια του Ιακώβου Α΄.

Σήμερα, η ιστορία της διαβάζεται στα λιτά αλλά κομψά κτίρια του κέντρου, όπου η ζωή περιστρέφεται γύρω από την Plaza Mayo, μια πλατεία που λειτουργεί σαν σκηνή καθημερινών τελετουργιών.

Εδώ δεσπόζει η Concatedral de Santa María, ένας γοτθικός ναός που αναγεννήθηκε μετά τον Εμφύλιο, ενώ λίγα βήματα πιο πέρα ο εμβληματικός πύργος El Fadrí υψώνεται σαν σιωπηλός φρουρός της πόλης. Η εμπειρία είναι σχεδόν κινηματογραφική: ανεβαίνεις τα σπειροειδή σκαλιά και η θέα ανοίγει προς κεραμοσκεπές, πορτοκαλεώνες και, στο βάθος, το απαλό μπλε της Μεσογείου.

Η Castellón, ωστόσο, δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή, φοιτητική πόλη με έντονη γαστρονομική ταυτότητα. Στην Mercado Central, οι πάγκοι ξεχειλίζουν από φρέσκα θαλασσινά και προϊόντα της γης, αποτυπώνοντας τη στενή σχέση της περιοχής με τη γεωργία και τη θάλασσα. Η κουζίνα εδώ είναι απλή αλλά ουσιαστική, ρύζι, ψάρια και ελαιόλαδο σε πρώτο πλάνο.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, το σκηνικό αλλάζει. Στο Grao, το παραθαλάσσιο προάστιο, η πόλη ανοίγεται στη Μεσόγειο. Οι παραλίες όπως η Playa del Gurugú και η Playa del Pinar προσφέρουν χρυσαφένια άμμο και καθαρά νερά, ιδανικά για τις μεγάλες, νωχελικές μέρες του καλοκαιριού. Το ηλιοβασίλεμα εδώ δεν είναι απλά όμορφο· είναι κάτι ξεχωριστό, σαν μια μικρή τελετή.

Αυτό που κάνει την Castellón να ξεχωρίζει δεν είναι τα μνημεία ή οι παραλίες της, αλλά η αίσθηση ισορροπίας. Δεν έχει τον θόρυβο της Βαλένθια ούτε την τουριστική ένταση της Αλικάντε. Αντίθετα, προσφέρει κάτι πιο σπάνιο: αυθεντικότητα.