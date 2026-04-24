Καθόλου τυχαία δεν είναι η αυξανόμενη διεθνής προβολή των Λειψών, καθώς το μικρό νησί του Αιγαίου συνεχίζει να ξεχωρίζει για τις παρθένες παραλίες και τον αυθεντικό χαρακτήρα του. Τα τελευταία χρόνια, ταξιδιωτικά αφιερώματα από μεγάλα διεθνή μέσα το κατατάσσουν συστηματικά στους πιο ελκυστικούς και εναλλακτικούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Πρώτη θέση σε «απάτητες παραλίες» στην Ελλάδα

Μετά τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης και Σταύρος Παπασταύρου, οι Λειψοί καταγράφουν συνολικά 23 «απάτητες παραλίες», αριθμός που τους φέρνει στην κορυφή πανελλαδικά.

Στις συγκεκριμένες παραλίες απαγορεύεται κάθε είδους οργανωμένη δραστηριότητα, όπως ομπρέλες, ξαπλώστρες και αναψυκτήρια, διασφαλίζοντας την πλήρη προστασία του φυσικού τοπίου. Συνολικά, σε όλη τη χώρα οι «απάτητες παραλίες» ανέρχονται πλέον στις 251, με την προσθήκη 13 νέων.

Πώς θα φτάσετε στους Λειψούς

Η πρόσβαση στους Λειψούς γίνεται κυρίως ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, με διάρκεια ταξιδιού που κυμαίνεται από 10 έως 15 ώρες, ανάλογα με τα ενδιάμεσα λιμάνια. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται περίπου δύο φορές την εβδομάδα.

Εναλλακτικά, οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν αεροπορικώς σε κοντινά νησιά, όπως η Σάμος, η Λέρος ή η Κως, και στη συνέχεια να μετακινηθούν με πλοίο προς το νησί.

Οι Λειψοί έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων, με τη βρετανική εφημερίδα The Sun να τους χαρακτηρίζει «μικρό αλλά αυθεντικό νησιωτικό σύμπλεγμα» στα Δωδεκάνησα, που αποτελείται από 24 νησίδες και διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του.

Το δημοσίευμα εστιάζει στα κρυστάλλινα νερά, τις ανέγγιχτες παραλίες, τους γραφικούς κολπίσκους και τα φυσικά μονοπάτια που προσφέρουν μια εμπειρία αυθεντικής ελληνικής φύσης.

Αντίστοιχα, η Daily Mirror προτείνει τους Λειψούς ως ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να αποφύγουν τον μαζικό τουρισμό, απολαμβάνοντας γαλαζοπράσινα νερά, ηρεμία και αυθεντική φιλοξενία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη γαστρονομία του νησιού, με παραδοσιακές ταβέρνες στο λιμάνι που σερβίρουν φρέσκα θαλασσινά, τοπικά τυριά, εκλεκτό κρασί και θυμαρίσιο μέλι. Παράλληλα, οι υποδομές του νησιού προσελκύουν και επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων, χωρίς να αλλοιώνεται η παραδοσιακή του ταυτότητα.

Οι δήμοι με τις περισσότερες «απάτητες παραλίες»

Μετά τους Λειψούς, ακολουθούν:

Δήμος Ολύμπου: 13 παραλίες

Ανατολική Μάνη: 10 παραλίες

Φολέγανδρος: 10 παραλίες

Τήλος: 9 παραλίες

Φούρνοι: 9 παραλίες

Οι Λειψοί αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για τον βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, προστασία του περιβάλλοντος και αυθεντικές εμπειρίες — στοιχεία που τους καθιστούν ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό στο Αιγαίο.