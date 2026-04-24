Μετά από πέντε χρόνια, η πίστα της Κωνσταντινούπολης επιστρέφει στο καλεντάρι της Formula 1, αρχής γενομένης από το 2027.
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα η συμφωνία μεταξύ της FIA και της Τουρκικής ομοσπονδίας αυτοκινήτου περιλαμβάνει πενταετές συμβόλαιο.
Το «Istanbul Park» εντάχθηκε για πρώτη φορά στην Formula 1 το 2005. Τελευταία φορά που διεξήχθη αγώνας εκεί ήταν το 2021.
Νικητής στο τελευταίο Grand Prix Τουρκίας ήταν ο Βάλτερι Μπότας.
BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement 🇹🇷#F1 #TurkishGP — Formula 1 (@F1) April 24, 2026
Turkey returns to the calendar from 2027! 😍— Formula 1 (@F1) April 24, 2026
