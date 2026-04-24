Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Τάσος Γκουγκούδης, ιδρυτής του ομίλου επιχειρήσεων real estate Delta Group, μίλησε στο Newsbeast και τον Γεώργιο Σαρρή για την κατάσταση στην κτηματαγορά, τις ανατιμήσεις στα υλικά και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η αγορά ακινήτων επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες βλέπουν αυξήσεις σε βασικά υλικά. Τα παράγωγα πετρελαίου έχουν ανέβει πάνω από 20%, ενώ τα αλουμίνια κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, περίπου 7% με 12%. Εκτίμησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν νέα κύματα ανατιμήσεων μέσα στην επόμενη διετία, με μέρος του κόστους να απορροφάται από τις εταιρείες και μέρος να περνά στις τελικές τιμές.

Για τη ζήτηση, σημείωσε ότι η αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό αγορά μετρητών, με το 82% των κατοικιών που αγοράστηκαν πέρυσι να έχει πληρωθεί χωρίς δανεισμό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατοικία παραμένει χρηματοοικονομικά θωρακισμένη.

Αναφερόμενος στην κοινωνική στέγαση, πρότεινε μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 6% για σχετικά έργα, ώστε να μειωθεί το κόστος κατασκευής και να μετακυλιστεί το όφελος στους μισθωτές.

Για το ενδιαφέρον από το εξωτερικό, τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ελκυστική, ειδικά για επενδυτές από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι Κινέζοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι. Όπως είπε, η αγορά κινείται με δύο ταχύτητες, καθώς οι περιοχές με θάλασσα παρουσιάζουν διαφορετική δυναμική και ζήτηση.