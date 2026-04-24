Μια ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης, με πρωταγωνιστή έναν 2χρονο που κατάφερε να ακούσει για πρώτη φορά στη ζωή του.

Ο μικρός Τράβις Σμιθ, που γεννήθηκε πλήρως κωφός, βρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του, Σιέρα, και συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην περίπτωσή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτόμου θεραπείας που του χάρισε την ακοή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο μικρός υποβλήθηκε σε ειδική φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση, η οποία επέτρεψε την αποκατάσταση της ακοής του. Η ιστορία του παρουσιάστηκε ως παράδειγμα των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής.

Η μητέρα του, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε ότι πλέον το παιδί της μπορεί να απολαμβάνει τη μουσική, να χορεύει και να δείχνει ενδιαφέρον για μουσικά όργανα — στιγμές που μέχρι πρότινος έμοιαζαν αδύνατες.

Η αυθόρμητη στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Οβάλ Γραφείο, ο 2χρονος κινήθηκε αυθόρμητα στον χώρο, χαρίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, σε μια χαρακτηριστική στιγμή, ξάπλωσε στο χαλί, δημιουργώντας μια χαλαρή και ανθρώπινη εικόνα μέσα στο επίσημο περιβάλλον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την περίπτωση «πραγματικά εντυπωσιακή», τονίζοντας: «Ήταν 100% κωφός, αλλά μετά τη θεραπεία μπορεί πλέον να ακούει τη μητέρα του να του λέει “σ’ αγαπώ”».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και φαρμακευτικής εταιρείας για τη μείωση των τιμών συγκεκριμένων φαρμάκων, με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες.