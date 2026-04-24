Στις 6 Ιανουαρίου 2021, ένας γυμνόστηθος άνδρας καλυμμένος με σκανδιναβικά τατουάζ και γούνες, με κέρατα στο κεφάλι και δόρυ στο χέρι, διέσχιζε το Καπιτώλιο των ΗΠΑ και καθόταν στη θέση του αντιπροέδρου στην αίθουσα της Γερουσίας. Το βαμμένο πρόσωπο του άνδρα, που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως «Σαμάνος του QAnon», αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της επίθεσης που συγκλόνισε το Κογκρέσο και προκάλεσε σοκ διεθνώς.

Το χάος ξέσπασε όταν πλήθος υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο, την ώρα που οι νομοθέτες συνεδρίαζαν για την επικύρωση της εκλογικής νίκης του εκλεγμένου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, το 2020.

Σήμερα, ο Τζέικ Άντζελι, ο οποίος πριν από πέντε χρόνια ήταν γνωστός ως Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, εξακολουθεί να δηλώνει σαμάνος στην πολιτεία της Αριζόνα και επιμένει ότι η συμπεριφορά του εκείνη την ημέρα δεν ήταν απειλητική. Όπως δήλωσε στην Daily Mail, «ξέρεις εκείνο το viral βίντεο όπου φαίνεται σαν να ουρλιάζω; Όλοι νομίζουν ότι φωνάζω, είναι μια κοινή παρανόηση. Όχι, φίλε, στην πραγματικότητα τραγουδούσα. Τραγουδούσα και βρισκόμουν στην κορύφωση του σαμανικού μου τραγουδιού. Τραγουδούσα για να καθαρίσω τις ενεργειακές γραμμές σε εκείνη την αρμονική αίθουσα και το αποτέλεσμα αυτού εξαπλώθηκε παγκοσμίως».

Η παρουσία του εκείνη την ημέρα τον κατέστησε άμεσα αναγνωρίσιμο μεταξύ των κατηγορουμένων για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Αργότερα δήλωσε ένοχος για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας και, τον Νοέμβριο του 2021, καταδικάστηκε σε 41 μήνες φυλάκισης. Στο δικαστήριο, χωρίς την χαρακτηριστική του ενδυμασία, δήλωσε «πραγματικά μετανοημένος», ενώ ο δικαστής χαρακτήρισε τη μεταμέλειά του ως «την πιο αξιοσημείωτη που έχω ακούσει σε 34 χρόνια».

Τελικά αποφυλακίστηκε μετά από 27 μήνες για καλή διαγωγή, ενώ το υπόλοιπο της ποινής του εκτίθηκε υπό καθεστώς κοινοτικής επιτήρησης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως ο ίδιος ανέφερε, η φυλακή «ήταν χάλια».

Στις 20 Ιανουαρίου 2025, κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ο Άντζελι ήταν μεταξύ περίπου 1.500 ατόμων που σχετίζονταν με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και έλαβαν χάρη μέσω ευρείας προεδρικής απόφασης.

Ωστόσο, σήμερα δηλώνει λιγότερο υποστηρικτικός απέναντι στον Τραμπ, κυρίως λόγω όσων πιστεύει σχετικά με τα αμφιλεγόμενα αρχεία Έπστιν. Στα τέλη του περασμένου έτους, εμφανίστηκε με πλήρη σαμανική ενδυμασία σε διαμαρτυρία «No Kings» στο Φοίνιξ, κρατώντας πλακάτ με το πρόσωπο του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπστιν και τη φράση «Distract to deceive» (Αποπροσανατολισμός για εξαπάτηση).

Όπως δήλωσε στην Daily Mail, «απομακρύνομαι από τον Τραμπ και την πολιτική, γιατί είναι τοξική. Ο Τραμπ είναι ψεύτης. Εξαπάτησε ολόκληρη τη χώρα και τώρα μας οδηγεί σε πόλεμο, επειδή βρίσκεται στα αρχεία Έπστιν. Μας οδηγεί σε πόλεμο αντισυνταγματικά. Πολιτικά, όλα είναι διεφθαρμένα». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο κόσμος δεν γνωρίζει για τα αρχεία Έπστιν, δεν γνωρίζει την αλήθεια για όσα συνέβαιναν στο νησί, ούτε για όσα συνέβαιναν στο ράντσο Ζόρο. Αν τα γνώριζαν, τότε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν πρόεδρος».

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Άντζελι έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο ως Ελευθεριακός ή για τη θέση του κυβερνήτη της Αριζόνα. Παράλληλα, έχει προωθήσει ένα αυτοεκδιδόμενο βιβλίο με τίτλο «Shamanic Apocalypse», στο οποίο παρουσιάζει τις πεποιθήσεις του.

Μεταξύ των πολιτικών και πνευματικών του ισχυρισμών περιλαμβάνεται και μια αγωγή ύψους 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην κομητεία Μαρίκοπα της Αριζόνα κατά του προέδρου και σειράς άλλων κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε αυτήν, εκθέτει μια έντονα «America First» και αντιπολεμική κοσμοθεωρία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει πολλαπλούς θανατηφόρους πολέμους για κέρδος» και ότι επιτρέπει ακόμα και σε ξένους ηγέτες να υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ο Νόμος Patriot χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί υπό παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και ότι η υπηρεσία τον παγίδευσε μέσω Facebook. Στην ίδια αγωγή δηλώνει πρόεδρος μιας «Νέας Συνταγματικής Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών» με πρωτεύουσα το Φοίνιξ και αναφέρει ότι θα ζητούσε από τη Federal Reserve να εκδώσει ένα χρυσό νόμισμα αξίας 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξάλειψη του εθνικού χρέους, τονίζοντας: «Πρέπει να τερματίσουμε τη Fed».

Ο Άντζελι υποστηρίζει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν μια «κρίση συνείδησης» και ότι το βιβλίο του στοχεύει να αποτελέσει έναν «πνευματικό χάρτη εξόδου από το χάος». Όπως ανέφερε, «δεν χρειάζεται να έχουμε πόλεμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε επανάσταση. Μπορούμε να έχουμε εξέλιξη, μια εξέλιξη της συνείδησης. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όλα είναι ένα, ότι είμαστε όλοι ένα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι καταστρέφουν τη μητέρα Γη».