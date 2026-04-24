Κατηγορίες για απάτη απαγγέλθηκαν σε βάρος ενός Αμερικανού στρατιώτη, ύποπτου ότι πήρε περισσότερα από 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην πτώση του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο χάρη σε εμπιστευτικές πληροφορίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη 23 Απριλίου το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι υποψίες για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών σε σχέση με τις δράσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο στρατιώτης Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το υπουργείο.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, αυτός ο 38χρονος είχε τοποθετήσει περισσότερα από 30.000 δολάρια σε 13 στοιχήματα στον ιστότοπο Polymarket τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ή την πτώση του προέδρου Μαδούρο.

«Ο Βαν Ντάικ κέρδισε αυτά τα στοιχήματα. Συνολικά αποκόμισε κέρδος περίπου 409.881 δολαρίων», σύμφωνα με το υπουργείο.

Όμως «είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες, μη δημόσιες και διαβαθμισμένες πληροφορίες για την επιχείρηση αυτή», διευκρίνισε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση.

Πράγματι ο Βαν Ντάικ, ο οποίος υπηρετούσε στη στρατιωτική βάση του Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοδυτικές ΗΠΑ), «συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση» της επιχείρησης που επέτρεψε να συλληφθεί ο Νικολάς Μαδούρο και να οδηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πρόσθεσε.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες, που υπηρετούν ένστολοι, έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και τους απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτές τις πολύ ευαίσθητες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό κέρδος», υπενθύμισε ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Ο στρατιώτης διώκεται κυρίως για «αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικούς σκοπούς», για «κλοπή κυβερνητικών πληροφοριών», για ηλεκτρονική απάτη και για παράνομη χρηματική συναλλαγή.

Αν κριθεί ένοχος για το σύνολο των κατηγοριών, κινδυνεύει με ποινές έως 50 έτη κάθειρξης.

«Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτά»

Ο ιστότοπος Polymarket ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη και συμμετείχε στην έρευνα αφού εντόπισε τον τζογαδόρο. «Τα αδικήματα που αφορούν κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών δεν έχουν θέση στον Polymarket» και η σύλληψη «αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί», ανακοίνωσε την Πέμπτη η επιχείρηση.

«Ολόκληρος ο κόσμος, δυστυχώς, έχει γίνει ένα είδος καζίνο… στην Ευρώπη και παντού αλλού, κάνουν αυτό το είδος των στοιχημάτων», αντέδρασε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος, πριν αναλάβει τη θέση αυτή, είχε στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό του καζίνο, πολλά από τα οποία πτώχευσαν.

Ιστότοποι όπως ο Polymarket ή ο Kalshi, που προτείνουν στους χρήστες του διαδικτύου να στοιχηματίζουν πάνω στο ενδεχόμενο να συμβεί κάτι, είχαν ήδη κατηγορηθεί σε σχέση με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Έξι λογαριασμοί που άνοιξαν στον Polymarket αποκόμισαν έτσι 1,2 εκατομμύριο δολάρια αφού στοιχημάτισαν σε μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης της επίθεσης.

Καμιά σύλληψη δεν έχει γίνει σε σχέση με αυτά τα στοιχήματα και μέχρι τώρα τίποτα δεν δείχνει ότι το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, προς το οποίο είναι στραμμένα τα βλέμματα, μπορεί να συνδέεται με αυτές τις συναλλαγές.

«Μια κλεπτοκρατία χωρίς προηγούμενο»

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο και την οικογένειά του για συγκρούσεις συμφερόντων από την αρχή της δεύτερης θητείας του.

«Η οικογένεια Τραμπ κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στην προεδρία», κατήγγειλε την Πέμπτη ο αριστερός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, επικαλούμενος λεπτομερή στοιχεία. «Μια κλεπτοκρατία χωρίς προηγούμενο».

Στα τέλη Μαρτίου, μαζικές πωλήσεις στην αγορά πετρελαίου μερικά λεπτά πριν από μια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν τροφοδότησε τις υποψίες χρηματιστών και πολιτικών που είδαν σε αυτές την ένδειξη της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ενός ειδικού για το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συναλλαγές αυτές μπορεί να απέφεραν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων χάρη στην απότομη πτώση των τιμών που μαύρου χρυσού που ακολούθησε την ανακοίνωση του προέδρου.

Τα μέλη της οικογένειας Τραμπ αποκόμισαν επίσης κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων χάρη στα κρυπτονομίσματα, μια αγορά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επεδίωξε να απορρυθμίσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο γιος του προέδρου, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, συνδέεται εξάλλου με την εταιρεία 1789 Capital, η οποία επένδυσε πέρυσι εκατομμύρια δολάρια στην Polymarket, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να τον διορίσει σύμβουλο της επιχείρησης.