Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λάρισας, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, εντοπίστηκαν νεκρές δύο γυναίκες σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για μία 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της, οι οποίες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην κατοικία τους.

Οι σοροί εντοπίστηκαν περίπου στις 19:00 το απόγευμα, σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα. Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα έπειτα από ειδοποίηση συγγενών.

Δεν έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.