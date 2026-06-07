Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά, οι οποίοι με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και γρήγορα αντανακλαστικά κατάφεραν να σώσουν έναν άνδρα που βρισκόταν σε μπαλκόνι 6ου ορόφου και απειλούσε να πέσει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, καταγράφονται οι στιγμές αγωνίας αλλά και η αποφασιστική παρέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι προσεγγίζουν προσεκτικά τον άνδρα, προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του.

Την κρίσιμη στιγμή, όταν εκείνος κινείται προς την άκρη του μπαλκονιού, οι αστυνομικοί αντιδρούν άμεσα, τον ακινητοποιούν με ασφάλεια και αποτρέπουν μια τραγωδία, δείχνοντας ψυχραιμία..

Στο βίντεο ακούγεται ένας από τους αστυνομικούς να του λέει: «Άκουσέ με, όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ», σε μια προσπάθεια να τον καθησυχάσει και να τον κρατήσει ασφαλή.