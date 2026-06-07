Σημαντική ποσότητα, περίπου 110 κιλά, ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που φέρει ελληνικές πινακίδες και κατασχέθηκε από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας, στη Νέα Σελεύκεια, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ένας 43χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στη Νέα Σελεύκεια, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.