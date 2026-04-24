Ο Akylas μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη συνεργασία του με την ηθοποιό, Παρθένα Χοροζίδου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα έχει τον ρόλο της μητέρας του στη σκηνή της Eurovision.

Ο τραγουδιστής ανέφερε χαρακτηριστικά για την ηθοποιό: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει “παιδί μου, παιδί μου”. Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι».