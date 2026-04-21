Ο Akylas είναι έτοιμος για τον διαγωνισμό της Eurovision και όπως όλα δείχνουν θα έχει στο πλευρό του μια Ελληνίδα ηθοποιό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, Στέφανου Κωνσταντινίδη, στην «Super Κατερίνα», η Παρθένα Χοροζίδου αναμένεται να βρεθεί πάνω στη σκηνή μαζί με τον Akyla, συμμετέχοντας στη χορογραφία του τραγουδιού «Ferto».

Αυτή την περίοδο, η Παρθένα Χοροζίδου πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο.

Θυμίζουμε ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του Α’ Ημιτελικού που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου.