Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, «Οικογένειας Άνταμς», μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο Βέμπο, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επέστρεψε ξανά… στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!!

Μαρία Σολωμού, Νίκος Μουτσινάς και Marseaux στους κεντρικούς ρόλους κι έχοντας δίπλα τους μια πλειάδα λαμπερών πρωταγωνιστών, «κέρδισαν» το στοίχημα, με την παράσταση να κερδίζει το κοινό και μετά την επιτυχία να παίρνει παράταση για λίγες ημέρες ακόμη. Έτσι, όσοι δεν προλάβατε, έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά την ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, που ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938!

Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά (1964-1966, 1998-1999), ενώ κατόπιν έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 για να απογειωθεί με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες!! Έτσι, αποφάσισε να γίνει και μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!



Η WEDNESDAY, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι.

Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι… Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους… Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό…!!

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες;

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι;

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν…!

Ταυτότητα Παράστασης

Πρωταγωνιστούν:

Gomez Addams: Νίκος Μουτσινάς

Morticia Addams: Μαρία Σολωμού

Alice Beineke: Παρθένα Χοροζίδου

Mal Beineke: Πάνος Σταθακόπουλος

Lucas Beineke: Βαγγέλης Κακουριώτης

στο ρόλο της WEDNESDAY η Marseaux

Uncle Fester: Βασίλης Αξιώτης

Lurch: Γιώργος Γιαννίμπας

Grandma: Θέμις Μαρσέλλου

Pugsley Addams: τα παιδιά, Θεοδόσης Κοντόπουλος και Αλέξης Μετσμαχερ

Πρόγονοι:

Μαρία Βασιλάτου

Θοδωρής Γιαννόπουλος

Έμιλυ Γουσγούνη

Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Πάνος Μαλακός

Μάριος Πετκίδης

Στέργιος Περτσινίδης

Βασιλεία Καϊρέ

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση: Νικόλας Γουάστωρ

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραστάσεις έως 26 Απριλίου

Διάρκεια: 160 λεπτά (με διάλειμμα)

Προπώληση: more.com

Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5229519