Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ που είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και θέλει να πλησιάσει στην κατάκτηση του τίτλου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 1η θέση, στο +5 από τον Ολυμπιακό και θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι», από την άλλη πλευρά, θέλουν τη νίκη για το γόητρο, καθώς στα play off μετράνε μία ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ και μία ήττα από τον Ολυμπιακό.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα.