Ένα νέο επεισόδιο του “1% Club” έφερε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, το βράδυ της Κυριακής, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του STAR. Σ’ αυτό, μάλιστα, γράφτηκε μια διαφορετική… τελευταία σελίδα μιας και τρία άτομα μοιράστηκαν το ποσό των 15.000 ευρώ.

“Αν η Άννα είναι 11 ετώ, η Βούλα 21 ετών και η Δέσποινα 41 ετών, πόσο χρονών είναι η Ζωή;” ήταν η ερώτηση που μας παρουσίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο τελευταίο μέρος του νέου επεισοδίου για το τηλεπαιχνίδι. Αφού λοιπόν οι τρεις παίκτες εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο και κινήθηκαν για να δώσουν την απάντηση τους, ο παρουσιαστής του “1% Club” επισήμανε χαρακτηριστικά τα εξής.

“Έχετε απαντήσει και οι τρεις σωστά ή και οι τρεις λάθος, μιας και δώσατε και οι τρεις το 67. Με κομμένη την ανάσα θα επιβεβαιώσουμε όλοι μαζί αν αυτό που σκεφτήκατε, το οποίο ήταν το ίδιο, είναι και η λύση του γρίφου… Η απάντηση είναι σωστή, 67”.

Τότε, λοιπόν, ο Πέτρος Πολυχρονίδης εξήγησε τόσο στους παίκτες όσο στο τηλεοπτικό κοινό του STAR πως “έχουμε τρεις νικητές σήμερα εδώ! Παρακαλώ την αποθέωση σας για τον Παναγιώτη, τον Γιώργο και τον Νικόλα. Συγχαρητήρια, κάνατε μια λοξοδρόμηση από το 5% αλλά φτάσατε στο Club”.