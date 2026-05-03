Πρωταθλήτρια Ιταλίας στέφθηκε η Ίντερ μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Πάρμα, καθώς πήγε στο +12 από τη Νάπολι και απομένουν τρεις αγωνιστικές για το τέλος της Serie A.

Οι «νερατζούρι» είχαν ξεφύγει εδώ και κάποιες εβδομάδες στη βαθμολογία και με τις Νάπολι και Μίλαν να τα παρατάνε, απέμενε η μαθηματική επιβεβαίωση για την κατάκτηση του τίτλου. Μια επιβεβαίωση που ήρθε το βράδυ της Κυριακής (3/5).

Με αντίπαλο την Πάρμα στο κατάμεστο Μεάτσα, η Ίντερ άνοιξε το σκορ στο 45′ με πλασέ του Τουράμ μετά την κάθετη του Ζιελίνσκι και έκανε το 2-0 στο 80′ με τον Μικιταριάν από κοντά, μετά την ασίστ του Λαουτάρο.

Έτσι, πήγε στο +12 από τη Νάπολι με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και είναι η νέα πρωταθλήτρια Ιταλίας.