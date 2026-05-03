Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ασφυξία στο ιρανικό καθεστώς με τον «οικονομικό αποκλεισμό» που έχουν επιβάλει παράλληλα με τη στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έδωσε εντολή τον Μάρτιο για άσκηση μέγιστης πίεσης (στο Ιράν) και πριν από τρεις εβδομάδες, διέταξε το υπουργείο Οικονομικών και εμένα να ξεκινήσουμε την (επιχείρηση) “Οικονομική Οργή”», τόνισε ο Μπέσεντ μιλώντας στο Fox News.

Η “Οικονομική Οργή” παρουσιάζεται ως το οικονομικό αντίστοιχο του πολέμου που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βαφτίστηκε Επιχείρηση “Epic Fury” (“Επική Οργή”). Μια εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου.

«Μπορώ να σας πω ότι προκαλούμε ασφυξία στο καθεστώς, ότι δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώνουν τους στρατιώτες τους», ανέφερε ο Μπέσεντ.

«Αυτός είναι ένας πραγματικός οικονομικός αποκλεισμός», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτροπή της κυκλοφορίας πλοίων από και προς το Ιράν. «Κανένα πλοίο δεν διέρχεται», υποστήριξε ο υπουργός.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έχει εμποδιστεί η διέλευση σε 49 πλοία.

Επιπρόσθετα, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι η Ουάσινγκτον «έχει αυξήσει την πίεση σε οποιονδήποτε στέλνει χρήματα στο Ιράν για να υποστηρίξει» τους Φρουρούς της Επανάστασης, που είναι μια «διεφθαρμένη οργάνωση».

«Κλέβουν από τον ιρανικό λαό εδώ και χρόνια. Έχουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία έχουμε εντοπίσει», συνέχισε ο Μπέσεντ. «Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα τα διατηρήσουμε για τον ιρανικό λαό μετά την επίλυση αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε.

Χθες Σάββατο, με ανάρτηση στο X, ο υπουργός τόνισε ότι αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί «μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην προ της 27ης Φεβρουαρίου κατάσταση», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Τεχεράνη εμποδίζει μη συμμαχικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Εξ ου και τα αμερικανικά αντίποινα για αποκλεισμό διέλευσης ιρανικών πλοίων και συμμάχων της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στο CBS, ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στο χείλος «ακραίας καταστροφής· έχουν υπερπληθωρισμό». «Αρχίζουν να υποφέρουν από λιμό», είπε.