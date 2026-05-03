Τραυματίας έπαιξε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός ήταν πρωταγωνιστής για τους «ασπρόμαυρους» καθώς πέτυχε δύο γκολ, ενώ είχε και μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με το τετ α τετ, στο οποίο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των «ερυθρόλευκων».

Σε αυτή τη φάση ο Τζολάκης δέχθηκε ένα χτύπημα στο πόδι από τον Γερεμέγεφ, παρέμεινε στο παιχνίδι αν και όλα έδειχναν πως θα αντικατασταθεί και συνέχισε να αγωνίζεται παρά το πρόβλημα, με τον Ολυμπιακό να δίνει στο τέλος του αγώνα μια φωτογραφία με το χτυπημένο πόδι του διεθνή τερματοφύλακα.