Στον Ολυμπιακό είναι έξαλλοι για το γκολ του ΠΑΟΚ με το οποίο έγινε το 1-0 στο ματς της Τούμπας και ο Κώστας Καραπαπάς εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία με ανάρτηση στα social media.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στη Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθμούς να είναι αυτοσκοπός προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου, στο 15ο λεπτό όμως είδαν τους «ασπρόμαυρους» να κάνουν το 1-0 με γκολ του Γερεμέγεφ.

Ένα γκολ που δεν θα έπρεπε να μετρήσει, όπως λένε στον Ολυμπιακό, επειδή ο Μπάμπα ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ να κάνει ανάρτηση στα social media, με αναφορά στο γκολ των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην ΑΕΚ, σε ίδια φάση, το οποίο είχε ακυρωθεί.

«Υπάρχουν ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για εμάς;

Πως μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ;», αναρωτήθηκε ο Καραπαπάς.