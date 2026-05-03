Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο και για τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου μετά τη νίκη τους επί του Παναθηναϊκού και πρέπει να πάρουν τους τρεις βαθμούς και κόντρα στους «ασπρόμαυρους» για να συνεχίσουν το κυνήγι της ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι», από την άλλη πλευρά, έχασαν τις ελπίδες τους για πρωτάθλημα μετά το 3-0 από την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια και ακολούθησε η ήττα από τον ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, για να γίνει ακόμη πιο βαρύ το κλίμα.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν το τρίποντο για να διεκδικήσουν τη 2η θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος και οι δύο προπονητές επέλεξαν τις ακόλουθες 11άδες για το ματς στην Τούμπα…

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.