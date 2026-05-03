Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν το τρίποντο για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πού κρίθηκε το παιχνίδι: «Σήμερα πραγματικά το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά που έχουμε παίξει. Στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, αλλά το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε το γκολ που είχαμε δεχθεί ήδη. Παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν ότι θα κερδίσουμε, ότι είμαστε η ομάδα που απειλεί, χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες. Όταν χαρίζεις δύο ευκαιρίες σε μία καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο όπως πρέπει για να κερδίσουμε, αλλά όταν κάνεις λάθη το πληρώνεις».

Για το αν ο Ολυμπιακός έχει αδικήσει τον εαυτό του και ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος: «Θα σταθούμε στο σημερινό παιχνίδι, χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες. Δεν θα μιλήσω για κάτι παραπάνω. Αυτή την στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και είναι προφανές ότι το πάνω χέρι το έχει η ΑΕΚ».

Για τη 2η θέση: «Ας περάσει το σημερινό βράδυ, δεν μπορούμε να σκεφτούμε πού θα καταλήξουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Είμαστε ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ που επίσης θέλει τη 2η θέση. Ας μείνουμε στον σημερινό αγώνα για σήμερα και θα δούμε πώς θα πάει αυτό».

Για τον ΠΑΟΚ και τον λόγο των άσχημων αποτελεσμάτων του Ολυμπιακού στις αναμετρήσεις τους: «Τα αποτελέσματα είναι εκεί, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετική ιστορία. Στο παιχνίδι του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε εύκολα, στο πρώτο παιχνίδι εδώ στα πρώτα 60 λεπτά είχαμε την υπεροχή, έπειτα ο αντίπαλος ανέκαμψε. Σήμερα το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο».