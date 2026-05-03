Με δύο γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Ολυμπιακό που φωνάζει για τη φάση του 1-0 και τον έπιασε στη 2η θέση, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play off της Stoiximan Super League.

Ο αγώνας θα μπορούσε να αρχίσει με γκολ για τους «ερυθρόλευκους» καθώς μόλις στο 1ο λεπτό οι Ροντινέι και Γκαρθία πίεσαν και έκλεψαν από τον Μεϊτέ, με τον Τσικίνιο να τελειώνει τη φάση με σουτ που βρήκε στον Κεντζιόρα. Ο Πορτογάλος προσπάθησε ξανά στο 5′ με ωραίο μακρινό σουτ αλλά ο Παβλένκα κατάφερε, έστω δύσκολα, να αποκρούσει, με τον Ελ Κααμπί να μην καταφέρνει αμέσως μετά να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Όπως και να έχει, το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν ενθαρρυντικό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγα λεπτά μετά όμως τα πράγματα στράβωσαν… Στο 15′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Μιχαηλίδης σούταρε, ο Τζολάκης απέκρουσε και ο Γερεμέγεφ στην επαναφορά έκανε το 1-0, με τους Πειραιώτες να διαμαρτύρονται έντονα για οφσάιντ του Μπάμπα που επηρέαζε τη φάση.

Το γκολ, τελικά, μέτρησε κανονικά και οι πρωταθλητές βρέθηκαν να κυνηγάνε στο σκορ, αλλά όχι για πολύ… Στο 29′, έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Τσικίνιο σέντραρε από δεξιά και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά από κοντά βρήκε δίχτυα για το 1-1. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα.

Νωρίς στην επανάληψη, στο 51′, ο Ρέτσος είχε ευκαιρία για το 1-2 αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ροντινέι και λίγα λεπτά μετά έγινε το… 2-1. Στο 55′ ο Κωνσταντέλιας έστρωσε στον Ζίβκοβιτς και αυτός με πλασέ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία για να ισοφαρίσουν στο 63′ με τον Τσικίνιο που γύρισε ωραία και σούταρε, εντός περιοχής, αλλά ο Παβλένκα κατάφερε να αποκρούσει και αμέσως μετά, στο 65′, ο Κωνσταντέλιας έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά για τον Ζίβκοβιτς και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Γερεμέγεφ που έγραψε από κοντά το 3-1 με το δεύτερό του γκολ.

Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε βγάζοντας Γκαρθία και Ροντινέι για να βάλει Μουζακίτη και Ποντένσε, ο Λουτσέσκου απάντησε αντικαθιστώντας Τάισον και Μεϊτέ με Πέλκα και Οζντόεφ, για να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς κάποια άλλη μεγάλη φάση, με το 3-1 να παραμένει ως το τέλος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (92′ Μπιάνκο), Μεϊτέ (77′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (87′ Ιβάνουσετς), Τάισον (77′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (87′ Μύθου).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (90′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης), Έσε, Ζέλσον Μαρτίνς (81′ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι (71′ Ποντένσε), Τσικίνιο (90′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.