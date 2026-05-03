Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη στα play off με το 3-1 επί του Ολυμπιακού, τον οποίο έπιασε στη 2η θέση, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στην απόκρουση του Παβλένκα σε σουτ του Τσικίνιο, ενώ το σκορ ήταν στο 2-1.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν να αντιδράσουν μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και πήραν το τρίποντο κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τον προπονητή τους να είναι απολύτως ικανοποιημένος από τους παίκτες του, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο μέρος, ίσως ο Ολυμπιακός να είχε λίγο περισσότερο τον έλεγχο, καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε σωστά κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε δεν το κάναμε, ήρθε η ισοφάριση.

Στο δεύτερο μέρος, μπήκαμε με πολύ περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση, καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκρουση από τον τερματοφύλακά μας, όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά του αγώνα», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Το σημερινό παιχνίδι μας δείχνει ότι δυστυχώς μπήκαμε σε αυτή την περίεργη κακή περίοδο λόγω των τραυματισμών από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι σήμερα, ακόμα και σήμερα είδαμε ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν αλλά δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμη. Παρόλα αυτά υπήρξαν στιγμές στις οποίες παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, οι ενέργειες που δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες».