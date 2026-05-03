Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία για τη φάση του 1-0, καθώς το γκολ του Γερεμέγεφ μέτρησε κανονικά παρά το γεγονός ότι υπήρχε οφσάιντ του Μπάμπα.

Στην πρεμιέρα των play off οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν την ΑΕΚ και αν νικούσαν θα ανέβαιναν στην κορυφή. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, δεν ήταν καλή στη συνέχεια, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων όμως ισοφάρισε με τον Γιαζίτσι. Ή μάλλον, πίστευε ότι ισοφάρισε, γιατί η εξέταση της φάσης στο VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ του Πιρόλα, ο οποίος επηρέαζε το οπτικό επίπεδο του Στρακόσα.

Έτσι, εφαρμόζοντας τον κανονισμό, ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ του Γιαζίτσι και οι Πειραιώτες έμειναν στο -5 από την κορυφή.

Τώρα, για την 3η αγωνιστική των play off, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ και ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη για να βάλει πίεση στην ΑΕΚ, η οποία στη συνέχεια θα αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Από νωρίς όμως, από το 15ο λεπτό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έμεινε πίσω στο σκορ, επειδή μέτρησε ένα γκολ που θα έπρεπε να ακυρωθεί.

Στο σουτ του Μιχαηλίδη, το οποίο απέκρουσε ο Τζολάκης για να σκοράρει στην επαναφορά ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα είναι σε εμφανή θέση οφσάιντ και επηρεάζει το οπτικό επίπεδο του τερματοφύλακα. Η λογική, επομένως, έλεγε ότι ο διαιτητής θα εφάρμοζε τον κανονισμό όπως στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ και θα ακύρωνε το γκολ των «ασπρόμαυρων». Δεν το έκανε όμως…

Για κάποιον περίεργο λόγο, σε ακριβώς ίδιες φάσεις οι διαιτητές πήραν δύο διαφορετικές αποφάσεις: Οφσάιντ το γκολ του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ, κανονικό το γκολ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Πώς γίνεται αυτό, αποτελεί μυστήριο και θα είχε ενδιαφέρον να έλεγε την άποψη του ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, αλλά δεν θα το κάνει.