Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε πρώην φίλο του ένας 21χρονος στο νεκροταφείο του Σκινιά, στον δήμο Μινώα στο Ηράκλειο Κρήτης την Κυριακή (03.05.2026). Η μία από τις σφαίρες βρήκε τον 24χρονο στον αστράγαλο.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την αστυνομία που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί στο περιστατικό των πυροβολισμών στο χωριό αυτό του Ηρακλείου με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή!

Πως έγινε το περιστατικό

Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία μιλούσαν, μία δεν μιλούσαν. Το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, ο 24χρονος παθών έβοσκε τα πρόβατά του.

Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλωθιές. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντάς του ότι τρομάζει τα ζώα του. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται, ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο.

«Έλα κοντά να σου πω» προέτρεψε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια, πηδώντας το φράκτη του νεκροταφείου.

Καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο.