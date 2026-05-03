Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 3-1 μετά τα γκολ των Γερεμέγεφ (15′, 65′), Ελ Κααμπί (29′) και Ζίβκοβιτς (55′).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφεραν να πλησιάσουν στο γκολ στο πρώτο 10λεπτο, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που το πέτυχαν, στην πρώτη τους προσπάθεια.

Στο 15′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Μιχαηλίδης σούταρε, ο Τζολάκης απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γερεμέγεφ έκανε το 1-0, με τη φάση να εξετάζεται στο VAR για πιθανό οφσάιντ και να μετράει κανονικά.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν, έτσι, το προβάδισμα, οι «ερυθρόλευκοι» όμως δεν άργησαν να απαντήσουν: Στο 29′ οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ συνεργάστηκαν ωραία και ο Τσικίνιο σέντραρε από δεξιά για τον Ελ Κααμπί που με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-1.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο, νωρίς στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 55′ ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Κωνσταντέλια να στρώνει στον Ζίβκοβιτς που με πλασέ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 2-1.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, στο 65′ όμως ο ΠΑΟΚ διεύρυνε το προβάδισμα του, καθώς ο Κωνσταντέλιας έδωσε πολύ ωραία τον Ζίβκοβιτς και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Γερεμέγεφ που πέτυχε το δεύτερό του γκολ, γράφοντας το 3-1.