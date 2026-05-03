Ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε στην περιοχή Ντογάνσεχιρ της Τουρκίας, στον αυτοκινητόδρομο Μαλάτια-Αντιγιαμάν με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδιε η Hurriyet, στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα και τραυματίστηκαν 15, ενώ η επιχείρηση διάσωσης από τις τουρικές αρχές συνεχίζεται.