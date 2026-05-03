Ένα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Σε αυτό το τελευταίο σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων σε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της ιρανικής πόλης Σιρίκ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία, η οποία δήλωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου είναι ασφαλή και ότι δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

🔸The UK’s Maritime Trade Operations (UKMTO) says a bulk carrier reported being attacked by multiple small craft while transiting north, about 11 nautical miles west of Sirik. pic.twitter.com/gRIsQxf2bw — Argonaut (@FapeFop90614) May 3, 2026

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, πλοία έχουν επανειλημμένα δεχτεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.