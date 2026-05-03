Βρισιές, απειλές, σπρωξίματα, ακόμη και ξυλοδαρμοί. Τα βίαια περιστατικά στους δρόμους της Αθήνας δεν έχουν τέλος.

Μεσημέρι Δευτέρας στο Γαλάτσι, ένας άνδρας, όπως καταγγέλλει, πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη μέση του δρόμου, όταν έκανε παρατήρηση σε κάποιον που τον είχε κλείσει με το αυτοκίνητό του.

«Στην αρχή αυτός δέχτηκε να έρθει να πάρει το όχημα, αλλά όταν φτάσαμε στο σημείο εκείνο το ξεπαρκάρει για να μπορέσω να βγω εγώ να πάω στη δουλειά μου. Άρχισε τις ειρωνείες, το χλευασμό και τα βρισίματα. Υπήρξε μια έντονη στιχομυθία μεταξύ μου και του αλήτη, ο οποίος στη συνέχεια μου επιτέθηκε με γροθιές. Αυτή τη στιγμή είμαι με ένα κάταγμα στη μύτη μου σε τέσσερα σημεία. Ράμματα στο μάτι. Πήγα στον ιατροδικαστή».

«Η αστυνομία όταν τον συνέλαβε, βρήκε πάνω του σουγιά και σιδηρογροθιά, οπότε η επίθεση που δέχτηκα ήταν με σιδηρογροθιά. Εφόσον με έριξε κάτω, εγώ δεν τον ακούμπησα τον άνθρωπο αυτό. Με έριξε κάτω μέχρι να καταλάβω εγώ τι έγινε. Γιατί έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα κάτω. Με βαρούσε με μένος με κλωτσιές ενώ ήμουνα κάτω στο έδαφος».

Παγκράτι

Λίγες ημέρες νωρίτερα στο Παγκράτι, μια 22χρονη οδηγός αυτοκινήτου κατήγγειλε πως έπεσε θύμα 59χρονου δικυκλιστή για μία θέση πάρκινγκ. Ο 59χρονος φαίνεται πως θεώρησε ότι η 22χρονη τον εμπόδισε κατά τη διάρκεια στάθμευσης του αυτοκινήτου της. Τότε της επιτέθηκε αρχικά φραστικά και την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της.

«Μου έριχνε μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Περνούσαμε πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω. Εκεί πέφτω και μου ξαπλώσει το πόδι».

Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τα περιστατικά ακραίας επιθετικότητας και βίας στους δρόμους, σύμφωνα με τους οδηγούς, είναι σχεδόν καθημερινά. Μια απλή διαφωνία, όπως μας περιγράφουν, μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε σοβαρό επεισόδιο.

«Έχω τύχει ανεπαρέστητο περιστατικό που έχω δεχτεί ας πούμε το σχόλιο. Έφταιγα κι εγώ και ζήτησα κατευθείαν συγγνώμη. Εννοείται και ήμουν τρομαγμένη και όλα. Και δέχτηκα το σχόλιο στο τέλος: ”Μην κατέβω τώρα από το μηχανάκι”. Βλέπουμε τριγύρω ότι είναι εκτός ελέγχου ο κόσμος, οπότε φοβόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε και να αντιδράσουμε».

Το συγκεκριμένο σημείο στην οδό Δηλιγιάννη στο Μεταξουργείο φαίνεται πως σημειώθηκε το τρίτο βίαιο άγριο περιστατικό μεταξύ οδηγών μέσα σε μια εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ένας 58χρονος και ένας 38χρονος πιάστηκαν στα χέρια, με τον πρώτο να βγάζει ένα γαλλικό κλειδί από το αυτοκίνητο και να επιτίθενται στον 38χρονο.

Και το ερώτημα παραμένει γιατί τελικά οι δρόμοι μετατρέπονται σε πεδίο μάχης;