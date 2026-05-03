Με γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα, ο Άρης νίκησε εκτός έδρας με 2-0 τον ΟΦΗ, ο οποίος ήθελε να γιορτάσει ξανά με τους οπαδούς του για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.

Με τους γηπεδούχους να έχουν… μείνει στους πανηγυρισμούς των προηγούμενων ημερών, οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο και στο 10ο λεπτό πήραν και το προβάδισμα με τον Ντουντού που μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λίλο για το 0-1.

Οι «κίτρινοι» ήλεγχαν την κατάσταση και στα επόμενα λεπτά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να πετύχουν και δεύτερο γκολ αλλά δεν το έκαναν και στο 29′ φάνηκαν για πρώτη φορά οι Κρητικοί με τη σέντρα του Νους για τον Σαλσίδο, ο οποίος όμως δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά.

Στο 32′ η ομάδα του Χρήστου Κόντη προσπάθησε ξανά για την ισοφάριση με το σουτ του Αθανασίου αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου οι Πέρεθ και Ράστιτς είχαν ευκαιρίες για το 0-2 αλλά κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Ο ΟΦΗ άγγιξε την ισοφάριση στο 61′ με το δυνατό σουτ του Φούντα από το ύψος της μεγάλης περιοχής που κατέληξε στο δοκάρι και τελικά το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά στο 86′, όταν ο Γιαννιώτας με ωραίο πλασέ έγραψε το 0-2 για τον Άρη, ο οποίος πήρε νίκη γοήτρου.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Κωστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Καραχάλιος (79′ Νέιρα), Φούντας (79′ Θεοδοσουλάκης), Σενγέλια, Νους, Σαλδίδο (62′ Ισέκα).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Ρόουζ, Φαμπιάνο, Φαντινγκά (66′ Τεχέρο), Ράσιτς, Γιένσεν, Γκαρέ (72′ Γιαννώτας), Πέρεθ, Ντούντου, Καντεβέρε (66′ Κουαμέ).