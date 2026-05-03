Μια επιχείρηση που θύμιζε αγώνα δρόμου με τον χρόνο και τη θάλασσα εξελίχθηκε τα ξημερώματα στις Σποράδες, με στόχο τη διάσωση ενός βρέφους που χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα.

Τις στιγμές έντασης που εκτυλίχθηκαν κατά τη μεταφορά του 19 μηνών παιδιού από τη Σκόπελο στο Νοσοκομείο Βόλου περιέγραψε ο Γιώργος Κυριαζής, ο έμπειρος καπετάνιος από την Αλόννησο, ο οποίος ανέλαβε την αποστολή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γονείς του βρέφους ανησύχησαν έντονα όταν εκτίμησαν ότι υπήρχε πιθανότητα να είχε εκτεθεί σε ποντικοφάρμακο. Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Η διαδικασία της μεταφοράς αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδρομής, με αποτέλεσμα το σκάφος να επιστρέψει προσωρινά.

Τελικά, ο κ. Κυριαζής, καπετάνιος του μικρού σκάφους «Άξιον Εστί», έφτασε στη Σκόπελο και ανέλαβε τη διακομιδή, καταφέρνοντας να μεταφέρει με ασφάλεια το βρέφος στο Νοσοκομείο Βόλου.

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Alpha, περιέγραψε λεπτομερώς τις δύσκολες στιγμές της αποστολής, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την έκβασή της, καθώς –όπως ενημερώθηκε– το παιδί είναι πλέον καλά στην υγεία του.

«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, στο λιμάνι, και παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο καιροί, τόσο βόρειος όσο και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο», τόνισε αρχικά και συνέχισε: «Δεν αργήσαμε καθόλου. Παρόλο που είχε πολλά μποφόρ, φτάσαμε ακριβώς στην ώρα μας. Κάναμε 1 ώρα και 37 λεπτά, ενώ σε κανονικές συνθήκες η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά».

«Η μητέρα δεν φοβήθηκε, γιατί ο άντρας της είναι ναυτικός και με γνώριζε, καθώς έχω εμπειρία σε τέτοιες διακομιδές. Ήταν ήρεμη. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του. Από την επικοινωνία που είχα αργότερα, όλα πήγαν καλά […]. Μετά χαίρεσαι ένιωσα πολύ όμορφα και περήφανος που το παιδάκι είναι μια χαρά», κατέληξε.