Διαδικασίες επιβολής κυρώσεων εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού έχει κινήσει η ισπανική αστυνομία, έπειτα από όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι» έκαναν δύο εκτός έδρας νίκες και είναι πλέον μια ανάσα από την πρόκριση στο Final Four, το δεύτερο παιχνίδι όμως ήταν επεισοδιακό, καθώς υπήρχε μεγάλη ένταση τόσο κατά τη διάρκειά του όσο και -κυρίως- μετά τη λήξη.

Όπως και να έχει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων από τη Euroleague και η ισπανική αστυνομία έχει βάλει στο «στόχαστρο» τρία μέλη της αποστολής των «πράσινων», όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Η αστυνομία θα εξετάσει όλες τις εκθέσεις και τα βίντεο για να δει αν έγιναν παραβάσεις και αν ναι, θα αποφασίσει και τις ποινές που θα επιβάλει σε αυτά τα τρία άτομα.