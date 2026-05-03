Ιστορική στιγμή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο πινγκ πονγκ, το οποίο διεξάγεται στο Λονδίνο, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2000 ηττήθηκε η Κίνα, με το 3-1 από τη Νότια Κορέα.

Η Κίνα είναι η απόλυτη κυρίαρχος στην επιτραπέζια αντισφαίριση και το αποδεικνύει συνεχώς εδώ και 26 χρόνια, καθώς η τελευταία της ήττα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στον τελικό του 2000 με αντίπαλο τη Σουηδία.

Από τότε, δεν είχε καταγράψει ούτε μία ήττα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού, τώρα όμως ήρθε η ώρα για να το ζήσει ξανά αυτό, καθώς έχασε με 3-1 από τη Νότια Κορέα για τη 2η αγωνιστική των γκρουπ στο στάδιο 1Α των ανδρών.

Ο Γιουνσούγκ πήρε δύο νίκες και ο Αν Τζεχιούν μία, για τη Νότια Κορέα, ενώ για την Κίνα η μοναδική νίκη ήταν αυτή του Λιν Σιντόνγ. Αυτό το 3-1, πάντως, δεν επηρεάζει τις δύο ομάδες καθώς αμφότερες συνεχίζουν στο κυρίως ταμπλό, με την Κίνα να περιμένει πλέον την επόμενη μονομαχία για να πάρει την εκδίκησή της.