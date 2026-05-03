Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια, καθώς εξαργυρώνοντας τις σπουδαίες του σεζόν στον Άρη, πήρε την απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα και να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν τον ήθελε πάρα πολύ, τον είχε ξεχωρίσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, τον ζήτησε από τη διοίκηση και παράλληλα τον έπεισε να φορέσει τα πράσινα.

Η σεζόν πάντως δεν έχει εξελιχθεί καλά για τον 29χρονο άσο, ο οποίος προφανώς και γνώριζε πριν κατέβει στην Αθήνα, πως μόνο εύκολο δεν θα ήταν να βρε χρόνο και ρόλο στον Παναθηναϊκό. Πάντως ήδη υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν για το καλοκαίρι, αν και δεσμεύεται με βαρύ συμβόλαιο!

Διαβάστε στο Sportdog.gr