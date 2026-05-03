Με τον Μέλβιν να είναι σε μεγάλη μέρα και να πετυχαίνει 29 πόντους, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 91-79 το Περιστέρι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών της Stoiximan Basket League.

Αμυντική αποτελεσματικότητα και επιθετική ευστοχία από τον Μέλβιν, το έργο του οποίου στήριξαν οι Μουρ, Περσίδης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έβαλαν τον ΠΑΟΚ σε θέση… οδηγού από την εκκίνηση του ματς. Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε στο 3’ με 7-3 και στο 6’ με 18-10. Συντήρησε τη διαφορά του γύρω από το ίδιο, περίπου, επίπεδο ως το 8’ (22-15), όταν το Περιστέρι, έχοντας εκτελεστές τους Νίκολς, Χάρις, Καρντένας, Βαν Τούμπεργκεν, «έγραψε» επιμέρους 7-17 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με +3 (29-32).

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, «πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Ταϊρί, Περσίδη, Φίλλιο, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό (15’ 38-34) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +7 (20’ 48-41).

Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, με συνεχείς πόντους από τον Νίκολς, το Περιστέρι «έτρεξε» σερί 0-8 και «γύρισε» ξανά το παιχνίδι (48-49). Με τη συνδρομή, δε, των Πέιν, Βαν Τούμπεργκεν, Χάρις, απέκτησε στο 25’ «αέρα» 5 πόντων (50-55).

Συνεχείς βολές με τους Ταϊρί (5/5), Άλεν (2/2) και ένα τρίποντο από τον Ντίμσα, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον «Δικέφαλο» στο 28’ με +5 (60-55). Διαφορά την οποία στο 35’ έστειλε στο +12 (79-67), αναγκάζοντας τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επανέναρξη του παιχνιδιού η κατάσταση δε διαφοροποιήθηκε, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, στο 38’ πήγαν στο +13 (88-75) και «καθάρισαν» με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79