Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση παράνομου γηροκομείου που φέρεται να είχε στήσει 72χρονη γυναίκα στους Αμπελόκηπους, μετατρέποντας χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων σε πραγματικό «κολαστήριο» για τέσσερις γυναίκες.

Οι ηλικιωμένες φέρεται να ζούσαν σε συνθήκες απομόνωσης, υποσιτισμού και πλήρους έλλειψης επαφής με τον έξω κόσμο, υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα των Αρχών.

Η είσοδος της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν το παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους

Η 72χρονη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου, καθώς δεν προσήλθαν μάρτυρες. Η κατηγορούμενη αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά την εβδομάδα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατ’ εξακολούθηση και απείθεια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η 72χρονη διατηρούσε χαμηλό προφίλ στην πολυκατοικία, ισχυριζόμενη πως συγκατοικεί με δύο θείες της, χωρίς να κινεί υποψίες.

Παράλληλα, είχε δημοσιεύσει αγγελία μέσω της οποίας προσέφερε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων έναντι 650 ευρώ, προσελκύοντας οικογένειες που αναζητούσαν βοήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε μεταγενέστερη επικοινωνία φέρεται να ζητούσε έως και 2.000 ευρώ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε την ηλικιωμένη «δίπλα σε κάδο απορριμμάτων». Η συγκεκριμένη απειλή οδήγησε την οικογένεια στην Αστυνομία και στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Οι Αρχές ερευνούν πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, αλλά και το αν υπήρχαν και άλλα θύματα, ενώ εξετάζεται συνολικά η δράση της 72χρονης, η οποία φαίνεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές χωρίς να έχουν προχωρήσει τότε οι υποθέσεις.