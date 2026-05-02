Με πέντε απουσίες θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, την Κυριακή (3/5), για την 3η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για να μη χαθεί και η 2η θέση.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήθελε να γιορτάσει με τίτλους τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, τα πράγματα όμως δεν πήγαν καλά: Είναι στο -8 από την κορυφή στο πρωτάθλημα και ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.

Το κλίμα, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι βαρύ στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι πλέον έχουν μόνο ένα στόχο: Να κυνηγήσουν τη 2η θέση για να διεκδικήσουν το καλοκαίρι την είσοδό τους στο Champions League.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο -3 από τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να πάρει τους τρεις βαθμούς παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι οι Γιακουμάκης, Λόβρεν, Χατσίδης, Καμαρά και Ντεσπόντοφ.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση του Σαββάτου (2/5), η τελευταία πριν το ματς με τους «ερυθρόλευκους», αναφέρει τα εξής…

«Ώρα ντέρμπι. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Το αγωνιστικό τμήμα δούλεψε για τελευταία φορά στη Νέα Μεσημβρία. Στο μυαλό όλων βρίσκεται μόνο το τρίποντο.

Η τελευταία πρόβα περιελάμβανε δουλειά στις τακτικές λεπτομέρειες της μάχης με τον Ολυμπιακό, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα και για τις στατικές φάσεις.

Οι Δημήτρης Χατσίδης , Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης , Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία».