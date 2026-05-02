Περισσότερους από δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης και αδιέξοδης αντιπαράθεσης, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί πιο επιζήμια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους απ’ ό,τι η κατάσταση πριν την έναρξη της κρίσης, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Παρότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη εμφανίζονται πεπεισμένες ότι διατηρούν το στρατηγικό πλεονέκτημα, οι θέσεις τους παραμένουν βαθιά ασύμβατες, χωρίς να διαφαίνεται κάποια σαφής προοπτική αποκλιμάκωσης. Ακόμη και νέες ιρανικές προτάσεις για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων απορρίφθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η συνέχιση του αδιεξόδου εγκυμονεί σοβαρούς πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Μια άλυτη σύγκρουση πιθανώς σημαίνει ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, θα συνεχιστούν, προκαλώντας σαφές πολιτικό πρόβλημα στον Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Αυτές οι συνέπειες, ωστόσο, εξηγεί το Reuters, αναδεικνύουν ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα: πολλοί από τους δηλωμένους στόχους του Τραμπ, όταν ξεκινούσε τη σύρραξη με το Ιράν, έμειναν ανεκπλήρωτοι.

Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, πολλοί από τους συνεχώς μεταβαλλόμενους στόχους του Τραμπ για τον πόλεμο -από την αλλαγή καθεστώτος μέχρι την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου- παραμένουν ανεκπλήρωτοι.

Οι φόβοι για μια πιο παρατεταμένη αδιέξοδη κατάσταση αυξήθηκαν, μετά την ακύρωση της επίσκεψης των διαπραγματευτών του Τραμπ στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο και την απόρριψη της προσφοράς του Ιράν να σταματήσει τον πόλεμο, υπό όρους. Η Τεχεράνη πρότεινε να παρακάμψει τη συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι να τελειώσει επίσημα η σύγκρουση και να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αυτό ήταν αδιαπραγμάτευτο για τον Τραμπ, ο οποίος είχε απαιτήσει να αντιμετωπιστεί το πυρηνικό ζήτημα εξ αρχής.

Αναλυτές εξηγούν ότι, εάν ο Τραμπ φύγει από το Ιράν, χωρίς να καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου Στενών του Ορμούζ, θα έχει ουσιαστικά αποτύχει. «Θα θυμόμαστε ότι ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος που έκανε τον κόσμο λιγότερο ασφαλή» δήλωσε χαρακτηριστικά η Λάουρα Μπλουμένφελντ, ειδικός στη Μέση Ανατολή στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στην Ουάσινγκτον.

«Το Ιράν έχει καταλάβει ότι, ακόμα και σε αδύναμη κατάσταση, μπορεί να κλείσει τα Στενά κατά βούληση» δήλωσε ο Τζον Άλτερμαν από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον. «Αυτή η γνώση αφήνει το Ιράν πιο ισχυρό απ’ ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο».

Την ίδια ώρα, η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου και η αυξανόμενη πίεση ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων επιτείνουν την πολιτική διάσταση της κρίσης, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η έλλειψη καθαρής εξόδου από τη σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό στρατηγικό βάρος για την Ουάσινγκτον.