Ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου για την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών «αναμενόμενη». Όπως είπε «το γεγονός ότι θα αποχωρούσαν αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και τη Γερμανία ήταν κάτι προβλέψιμο». Πρόκειται ήδη για έναν αριθμό 5.000 στρατιωτών σε σύνολο σχεδόν 40.000 που είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία, όπως είπε, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ «καθιστά σαφές ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό».

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μόνοι την ευθύνη για την ασφάλειά μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία είναι σε καλό δρόμο με την αναβάθμιση των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον μεγάλο όγκο παραγγελιών εξοπλιστικών συστημάτων.

Ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής στη γερμανική βουλή, Γιούργκεν Χαρντ, δήλωσε στη γερμανική ραδιοφωνία dlf ότι η κίνηση των ΗΠΑ υπονομεύει το αφήγημα περί κοινής αποτροπής και ενότητας μεταξύ εταίρων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Ο Χαρντ τόνισε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα πρέπει να αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά, λέγοντας ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποκινήθηκε από λόγους εσωτερικής πολιτικής, ενώ πολλοί αξιωματούχοι στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών και Ρεπουμπλικάνοι γνωρίζουν ότι έτσι οι ΗΠΑ βλάπτουν τον εαυτό τους. Τόνισε ειδικότερα ότι η αεροπορική βάση στο Ράμσταϊν είναι ζωτικής σημασίας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η βάση στο Ράμσταϊν, στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, είναι η μεγαλύτερη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτός ΗΠΑ. Από τους 68.000 Αμερικανούς στρατιώτες επί ευρωπαϊκών εδαφών, περίπου 9.000 βρίσκονται μόνο στο Ράμσταϊν. Μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους και τις οικογένειές τους, η αμερικανική κοινότητα στο Ράμσταϊν ανέρχεται σχεδόν στις 55.000. Η βάση λειτουργεί για τις ΗΠΑ ως κεντρικός επιχειρησιακός και εφοδιαστικός κόμβος για μετακινήσεις στρατευμάτων, αερομεταφορές και εκκενώσεις.

Συντονίζει αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή (παλαιότερα στο Ιράκ και σήμερα στο Ιράν), αλλά και την Αφρική, ενώ κρίσιμος ήταν ο ρόλος της στο Αφγανιστάν. Στο Ράμσταϊν αναπτύχθηκε επίσης ειδική μονάδα ταχείας ανάπτυξης νατοϊκών δυνατοτήτων, που απέκτησε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.