Ως guest κριτής στην επιτροπή του J2US εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Γιάννης Ζουγανέλης, στο νέο live του μουσικού σόου που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο γνωστός καλλιτέχνης κλήθηκε να σχολιάσει τη σκηνική εμφάνιση του Μιχάλη Ιατρόπουλου, ο οποίος διαγωνίστηκε μαζί με τη Θωμαΐδα Απέργη.

Με αφορμή την παρουσία του συναδέλφου του στη σκηνή, ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως τους συνδέει μια μακροχρόνια φιλία.

«Έχω το εξής πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ισορροπήσω με δικαιοσύνη απέναντι στους ανθρώπους που έχω θαυμάσει και έχω αγαπήσει. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Μιχάλης, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια, καθώς είχαμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι ένας ιδιότυπος, ιδιόμορφος, αυθεντικός άνθρωπος, με μια ισορροπία στη ζωή του, τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Ευτυχώς, όμως, ισορρόπησε με το καλό. Έχει μια εξαιρετική οικογένεια, στην οποία είναι πάντα παρών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε επίσης πως ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είχε πάντα σχέση με το τραγούδι, ακόμη και μέσα από την πορεία του στην υποκριτική.

«Μέσα στη διαδικασία της υποκριτικής, με την οποία ασχολήθηκε ο γλυκός μου φίλος, πάντα τραγουδούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Μάλιστα, έχουμε κάνει και ένα τραγούδι μαζί, ένα ντουέτο στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τον ευχαρίστησε συγκινημένος, με το live του J2US να συνεχίζεται σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.