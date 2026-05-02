Ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Άνγκρι, στην επαρχία Σαλέρνο της νότιας Ιταλίας.

Μια γυναίκα 35 ετών συνελήφθη από τους Καραμπινιέρους με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αφού φέρεται να νάρκωσε και στη συνέχεια να ευνούχισε τον 41χρονο σύζυγό της, προκαλώντας του εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό στα γεννητικά όργανα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτομαγιάς (1 Μαΐου 2026) μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το θύμα είναι Ιταλός κάτοικος Άνγκρι και υπήκοος Μπανγκλαντές, όπως και η σύζυγός του, με τους δύο συζύγους να διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Κατάσταση υγείας του θύματος

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο «Umberto I» της Νότσερα Ινφεριόρε, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο της αιμορραγίας. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλούνται ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο άνδρας κατάφερε μετά την επίθεση να βγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το 118, το ιταλικό κέντρο επείγουσας βοήθειας.

Υπό διερεύνηση η νάρκωση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις Αρχές στο ενδεχόμενο προηγούμενης νάρκωσης του θύματος. Ο ίδιος κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος αισθάνθηκε έντονη υπνηλία, ασυνήθιστη για την κατάστασή του, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην υπόθεση ότι ενδεχομένως του χορηγήθηκε υπνωτική ή άλλη φαρμακευτική ουσία χωρίς τη γνώση του.

Έχουν ήδη παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ποινική αξιολόγηση της πράξης όσο και στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου.

Πιθανό κίνητρο: ζήλια και απιστία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, τα οποία επικαλούνται πηγές κοντά στην έρευνα, το πιθανό κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να σχετίζεται με υποψίες ή ανακάλυψη απιστίας από την πλευρά του συζύγου. Ορισμένα μέσα αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε έντονες εντάσεις μετά από πρόσφατη μετακόμιση σε νέα κατοικία, ενώ φέρεται να υπήρξαν συγκρούσεις γύρω από οικογενειακά ζητήματα που αναζωπύρωσαν τη μεταξύ τους κρίση.

Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Δικαιοσύνη και παραμένουν υπό αξιολόγηση από τις ανακριτικές αρχές.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 35χρονη συνελήφθη σχεδόν επ’ αυτοφώρω από τους Καραμπινιέρους της Νότσερα Ινφεριόρε, υπό τον συντονισμό του διοικητή Τζανφράνκο Αλμπανέζε. Η έρευνα τελεί υπό την εποπτεία του εισαγγελέα Τζανλούκα Καπούτο, ο οποίος απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Η γυναίκα κρατείται στις φυλακές του Σαλέρνο, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Υπόθεση σε εξέλιξη

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων, να διαπιστωθεί αν υπήρξαν προηγούμενα περιστατικά βίας και να επιβεβαιωθεί επιστημονικά το ενδεχόμενο νάρκωσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στην Ιταλία, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως φύλου και πολιτισμικού υπόβαθρου.