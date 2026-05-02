Το Ιράν κατέθεσε, μέσω Πακιστάν, μια νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όμως την ίδια στιγμή προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και την πιθανότητα να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες.

Αξιωματούχοι του Ιράν μιλούν ανοιχτά για το σενάριο επανέναρξης του πολέμου με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, αφού, όπως λένε, από την πλευρά τους έχουν κάνει διπλωματικές προσπάθειες για να λήξει η αιματηρή σύγκρουση.

Μάλιστα, η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα (02.05.2026) πως είναι «έτοιμη» να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο μεσολαβητή Πακιστάν, με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

«Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου 2026, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δεύτερη συνάντηση. Αυτή την εβδομάδα το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, νέα πρόταση για συνομιλίες, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά (…) δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «ανοργάνωτη» και χωρισμένη σε δύο ή τρεις ομάδες. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει ήδη στο παρελθόν απειλήσει να αφανίσει τον ιρανικό «πολιτισμό», πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να μην αναγκαστεί «να ισοπεδώσει μια και καλή» το Ιράν, αλλά τόνισε ότι η επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει «μια επιλογή». Την Πέμπτη (30.04.2026) ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για τα σχέδια για μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.