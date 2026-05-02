Η 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράνομου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο απ’ όπου πήρε αναβολή για τις 6 Μαΐου.
Η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατες διώξεις για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση και απείθεια, μετά την αποκάλυψη ενός «κολαστηρίου» στην οδό Σεβαστοπούλου που σοκάρει την κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και ουσιαστικά φυλακισμένες, καθώς η 72χρονη τους είχε αφαιρέσει τα τηλέφωνα για να ελέγχει πλήρως τις επαφές τους.
Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.
Κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.