Η 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράνομου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο απ’ όπου πήρε αναβολή για τις 6 Μαΐου.

Η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατες διώξεις για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση και απείθεια, μετά την αποκάλυψη ενός «κολαστηρίου» στην οδό Σεβαστοπούλου που σοκάρει την κοινή γνώμη.

​Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και ουσιαστικά φυλακισμένες, καθώς η 72χρονη τους είχε αφαιρέσει τα τηλέφωνα για να ελέγχει πλήρως τις επαφές τους.

Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.

​Κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.