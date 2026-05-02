Εντυπωσιακή ενίσχυση των ποσοστών της εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, η οποία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της Marc που δημοσιεύει το «Πρώτο Θέμα» καταγράφει άνοδο στο 32,2%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν τεσσάρων μονάδων σε σύγκριση με την επίδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές, ενώ παράλληλα καταγράφεται βελτίωση και στους δείκτες αξιολόγησης της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, η θετική αποτίμηση της κυβερνητικής πολιτικής διαμορφώνεται στο 38,5%, ενώ η αποδοχή του πρωθυπουργού φτάνει το 39,1%, πλησιάζοντας τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στις εθνικές εκλογές του 2023.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 13,5% (από 13%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 9,5%, σημειώνοντας υποχώρηση από το 11,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,2% (από 10%), το ΚΚΕ σταθεροποιείται στο 8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 6,8% από 6,4%. Η Φωνή Λογικής εμφανίζεται στο 3,4% (από 4,2%), το ΜέΡΑ25 στο 2,9% (από 2,8%), ενώ οι Δημοκράτες καταγράφουν 2,7% (από 2,5%). Η Νίκη βρίσκεται στο 2,3%, οι Σπαρτιάτες στο 1,5% και η Νέα Αριστερά στο 1%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 7%, έναντι 5,2% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η έρευνα ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το πακέτο μέτρων στήριξης λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο. Τα μέτρα αυτά καταγράφουν υψηλή αποδοχή, καθώς ποσοστά από 43,8% έως 58,5% τα αξιολογούν ως πολύ ή αρκετά σημαντικά. Την ίδια περίοδο στη Βουλή διεξήχθη η διαδικασία άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές της ΝΔ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από τους Δελφούς η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε σε ζητήματα διαφθοράς. Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, αμέσως μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, η οποία συνοδεύτηκε από δηλώσεις στήριξης της ελληνικής άμυνας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης, οι πολίτες αξιολογούν ως σημαντικότερη την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς και την αύξηση του επιδόματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους από 250 σε 300 ευρώ. Η ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο παραμένει έντονη, με πάνω από 8 στους 10 πολίτες να δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ ή αρκετά, κυρίως λόγω της ακρίβειας και του ενδεχόμενου ελλείψεων στην αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 22,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί με τα μέσα που διαθέτει» για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ το 33,9% εκτιμά ότι «προσπαθεί αλλά απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και εντατικότεροι έλεγχοι». Παράλληλα, μόλις το 24,4% δηλώνει ότι επωφελείται σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό από τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί.