Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΛ εξέφρασε τα παράπονά της για τη διαιτησία στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό, κάνοντας λόγο για «ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ σημαντικός και για τις δύο ομάδες καθώς δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού και οι «βυσσινί» ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν τη νίκη, στις καθυστερήσεις όμως οι Σερραίοι ισοφάρισαν με πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής Φωτιάς.

Μια απόφαση που έκανε έξαλλη την ΑΕΛ, η οποία εξέφρασε τα παράπονά της μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.

Ουδείς αισχύνεται;

Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.

Συγχαρητήρια!

Αποστολή εξετελέσθη».