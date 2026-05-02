Πυκνό σύννεφο καπνού σκέπασε τη νότια πλευρά της Πάτρας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευμένα ελαστικά στον χώρο του παλιού εργοστασίου της Pirelli.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για ανθρώπινες ζωές.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται στο πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων, όπως προκύπτει και από τις εικόνες.

Δείτε βίντεο

Μήνυμα από το 112

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που εστάλη στις 19:52, γίνεται αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.