Μεγάλη νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους πήρε ο Αστέρας Τρίπολης με το 4-2 επί του Ατρόμητου και είναι πλέον ισόβαθμος με τον Πανσερραϊκό, στο +3 από την ουραγό ΑΕΛ.

Οι παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καλή στιγμή. Ο Μπαρτόλο έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Σάμουελ Μουτουσαμί, τροφοδότησε τον Κετού κι ο τελευταίος με τη μία νίκησε από κοντά τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν, βγαίνοντας μπροστά αναζητώντας την ισοφάριση.

Στο 19’ την άγγιξαν, όταν ο Μουτουσαμί έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε από τον Νίκολα Σίπτσιτς, αλλά ο Μακανά Μπάκου δεν έβαλε καλά το πόδι του στέλνοντας άουτ την μπάλα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γερμανός εξτρέμ έδωσε πάσα πάρε-βάλε στον Θεοχάρη Τσιγγάρα, ωστόσο το πλασέ του 26χρονου χαφ απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο εξερχόμενος Νίκος Παπαδόπουλος. Κι αφού δεν έγινε το 1-1, ήρθε το 2-0. Στο 28’ ο Μουτουσαμί διόρθωσε πάνω στη γραμμή δικό του λάθος, σε φάση-καρμπόν του πρώτου γκολ, αλλά από το κόρνερ που ακολούθησε, προέκυψε πολύ δύσκολη φάση.

Ο Αλμύρας σούταρε, ο Σωτήρης Τσιλούλης πήδησε για να κόψει, με τον Φώτη Πολυχρόνη να δείχνει κόρνερ. Από το VAR (Θανάσης Τζήλος, Γιώργος Κόκκινος) υπήρξε τρίλεπτη ανάλυση της φάσης, καλώντας εν τέλει το διαιτητή από την Πέλλα για on field review. Ο Τσιλούλης, ευρισκόμενος στα όρια της μεγάλης περιοχής, βρήκε την μπάλα με το χέρι, άρα πέναλτι που καταλόγισε εν τέλει ο Πολυχρόνης.

Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Μπαρτόλο που δεν πλάσαρε δυνατά, ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε ασθενώς, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Γεωργιανού τερματοφύλακα για το 2-0 στο 34’. Το εκπληκτικό πρώτο μέρος για τον Αστέρα ολοκληρώθηκε στο 40’. Από γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο και σέντρα του Ισιάγκα Σιλά, ο Φεντερίκο Μακέντα από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γκουγκεσασβίλι, αλλά έκανε το παράλληλο γύρισμα με τον Άλχο σε ανυπεράσπιστα δίχτυα να κάνει το 3-0.

Οι Αρκάδες δεν… άφησαν το πόδι από το γκάζι, το αντίθετο. Από πάσα του Μπαρτόλο, σέντρα του Σιλά από τα αριστερά κι ο επερχόμενος Αλμύρας πέφτοντας με μια εντυπωσιακή, διαγώνια προβολή έστειλε την μπάλα για τέταρτη φορά στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Όπως ήταν λογικό, οι ρυθμοί έπεσαν κι από τις δυο ομάδες.

Ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος στέρησε το γκολ στον Μπάκου στο 67’, μετά την ωραία ενέργεια και πάσα του Πίτερ Μίχορλ όμως εν τέλει ο Ατρόμητος κατάφερε να μειώσει, αρχικά στο 83’. Ωραία κούρσα και σέντρα του Εχιτζέ Ουκάκι από τα δεξιά, με τον Τζοβάρα – δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο – να «γράφει» με κεφαλιά το 4-1. Δυο λεπτά μετά, με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ο Τσούμπερ δεν άφησε περιθώρια στον Παπαδόπουλο για το τελικό 4-2.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος Ν., Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (77’ Ιβάνοφ), Άλχο (69’ Δεληγιαννίδης), Γκονζάλες (56’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (69’ Μίτροβιτς), Αλμύρας, Κετού, Μακέντα (56’ Καλτσάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Πνευμονίδης (69’ Τσαντίλας), Μουντές, Παπαδόπουλος Γ., Τσιλούλης (61’ Ουκάκι), Μπάκου (81’ Τζοβάρας), Τσακμάκης (46’ Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσαμί (61’ Μίχορλ).