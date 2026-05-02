Παρ’ ολίγον τραγωδία στο αεροδρόμιο του Αράξου, όταν πλατφόρμα κινητής σκάλας επιβίβασης με δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους, κατέρρευσε.

Όσοι στέκονταν στην πλατφόρμα έπεσαν στο κενό, με μία γυναίκα να σφαδάζει από τους πόνους και τους τραυματίες να είναι συνολικά τρεις.

«Ξαφνικά κατέρρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε όλοι κάτω», περιγράφει τραυματίας.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας.

Η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανού κατάφερε να πιαστεί από τα κάγκελα της σκάλας.

«Γραπώθηκα από τα κάγκελα για να μπορέσω να κρατηθώ. Όταν υποχώρησε το βάρος από την σκάλα γιατί κάποιοι συνάδελφοι είχαν πέσει ήδη, επανήλθε στη θέση της και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για όλους τους υπολοίπους».

Περίπου 10 άτομα βρέθηκαν πάνω στην πλατφόρμα που όπως φαίνεται δεν στηριζόταν πουθενά και χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί το βάρος που αντέχουν τέτοιες κατασκευές.

Οι Αρχές ερευνούν τα αιτία του σοβαρού ατυχήματος.

Τι αναφέρει η ΥΠΑ για το περιστατικό

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αναφέρεται στο ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI.

Όπως επισημαίνεται, η ΥΠΑ εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, αλλά και σε όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο κατά την κάλυψη της εκδήλωσης.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης της σκάλας και να αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές προκύψουν.