Την Μαρία Αλιφέρη είδαμε στην κριτική επιτροπή του J2US, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και παρακολουθήσαμε το νέο επεισόδιο στο πρόγραμμα του OPEN.

Μάλιστα, όταν στη σκηνή βρέθηκε η Δανιέλα Χατζή, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς για την σύνδεση που έχει με τον πατέρα της, Κώστα.

Έτσι, όταν της δόθηκε ο λόγος από τον παρουσιαστή και παραγωγό του μουσικού σόου, Νίκο Κοκλώνη, η Μαρία Αλιφέρη εκμυστηρεύτηκε στη νεαρή ερμηνεύτρια πως “δεν θα με σταματήσεις με τίποτα, τώρα, θα τα πω όλα. Δανιέλα μου, θέλω να πω ότι χρωστάω στον πατέρα σου όσα δεν μπορείς να φανταστείς. Οφείλω να το πω αυτό, μην με κόψεις Νίκο”.

“Χωριατόπουλο, πολύ νέα, φοιτήτρια ακόμα χωρίς να έχω καθόλου σχέση με τη δουλειά. Χτυπάω την πόρτα του, γιατί μ’ άρεσε πάρα πολύ, στον Σκορπιό και του λέω δειλά δειλά και φοβισμένα “γράφω στίχους, θέλω μόνο εσείς να τους ερμηνεύσετε”. Ο τρόπος που με αγκάλιασε, ο τρόπος που με οδήγησε, ο τρόπος που με συμβούλευσε… Εν κατακλείδι, λέω, είναι ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα που με σεβάστηκε και με συμβούλευσε όσο κανένας άλλος”.

“Η ευγνωμοσύνη μου και η αγάπη μου είναι συνεχής. Μελοποίησε κάποιους στίχους μου, αλλά κυρίως είναι ο τρόπος που με αντιμετώπισε. Ο πρώτος οδοδείκτης μου στην Αθήνα, ο πρώτος άνθρωπος που με σεβάστηκε πάρα πολύ και του χρωστάω πάρα πολλά” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρία Αλιφέρη στον αέρα του νέου επεισοδίου για το J2US στο πρόγραμμα του OPEN.

“Συγκινούμαι πάντα όταν τον σκέφτομαι και τον αγαπώ πολύ…”